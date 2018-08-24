شؤون فلسطينية

رأفت يستنكر مواصلة إسرائيل سرقة أراضي دولة فلسطين بغطاء ودعم أمريكي

رأفت يستنكر مواصلة إسرائيل سرقة أراضي دولة فلسطين بغطاء ودعم أمريكي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت، مصادقة الاحتلال على بناء 2000 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، واصفا ذلك بالعربدة والأعمال البربرية الهمجية.

وقال رأفت: إن دولة الاحتلال تفرض وقائع على الأرض تتساوق مع ما تسمى "صفقة القرن" التي تروج لها الإدارة الأميركية من خلال تسارعها في التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية والقدس المحتلة".

وأشار إلى أن الدعم الأميركي اللامحدود لحكومة تل أبيب المتطرفة، والغطاء الكامل لها يطلق يد الاحتلال ويدعم ممارساته الإجرامية اتجاه شعبنا، مشددا على أنه ليس ترمب أو غيره من يحدد مصير القدس، فالشعب الفلسطيني هو صاحب الحق والأرض والحيز والمكان، وعلى ترمب قراءة التاريخ جيدا قبل أن يتفوه بتلك الهرطقات".

وأكد رأفت أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيناضلون من أجل انجاز الاستقلال وحق العودة وتقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، استنادا لقرارات وقوانين الشرعية الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى الاستجابة لنداءات شعبنا الاعزل في توفير الحماية ورفع الضيم والظلم الذي يمارسه عليه آخر احتلال عسكري في العالم.

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