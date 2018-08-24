شؤون فلسطينية

وزير العدل يزور والدتي الأسيرين كريم وماهر يونس

وزير العدل يزور والدتي الأسيرين كريم وماهر يونس
رام الله - دنيا الوطن
زار وزير العدل علي أبو دياك اليوم الخميس، والدة عميد الأسرى الأسير كريم يونس في قرية عارة ووالدة الأسير ماهر يونس في قرية عرعرة.

ونقل أبو دياك تحيات الرئيس محمود عباس وتحيات رئيس الوزراء رامي الحمد الله لوالدتي وذوي الأسيرين الذين تم اعتقالهما في شهر كانون الثاني سنة 1983م، ودخلا العام السادس والثلاثين في المعتقلات الاسرائيلية.

وأكد أبو دياك خلال زيارته لعائلتي الأسيرين على الموقف الثابت للقيادة والحكومة وفي مقدمتها رئيس دولة فلسطين تجاه قضية الأسرى باعتبارها قضية وطنية سياسية جوهرية تمثل من ناحية أولى رمزية التضحية والفداء والعطاء والكرامة الفلسطينية، ومن ناحية أخرى تمثل الدليل الساطع والشاهد الحي على الانتهاكات والجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأسرانا البواسل، مشيرا إلى أن الحكومة الاسرائيلية تمارس سياسة الاهمال الصحي والطبي المتعمد والقتل البطيء للأسرى وتنتهك كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الأسرى باعتبارهم أسرى حرب وكفاح من أجل الحرية والدفاع عن الوطن والتصدي لجرائم الاحتلال.

وأجرى رئيس الوزراء مكالمة هاتفية خلال الزيارة هنأ فيها والدتي الأسيرين كريم وماهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأكد على أولوية قضية الأسرى، مشيرا الى الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة وسيادة الرئيس للأسرى القدامى وكافة أسرى الحرية الذين يقبعون في المعتقلات الاسرائيلية، ومن جانبها تقدمت والدتي الأسيرين بالشكر والتقدير على الجهود التي تبذلها القيادة وفي مقدمتها الرئيس ورئيس الوزراء في الدفاع عن الأسرى والالتزام برعاية عائلاتهم وذويهم على الرغم من كل الضعوطات التي يمارسها الاحتلال.

ورافق وزير العدل في زيارته المدير العام رامي الحسيني والمدير العام راغب أبو دياك من مجلس الوزراء، والتقى الوفد بعدد من وجهاء قريتي عارة وعرعرة وذوي الأسيرين كريم وماهر يونس، وتناول اللقاء نقاش عدد من القضايا القانونية التي تهم الأسرى وذويهم، وأكد ذوي الأسرى على ثقتهم بالقيادة الفلسطينية وتقديرهم للموقف الصلب الذي اتخذه الرئيس تجاه قضية الأسرى بما يحفظ حقوقهم المعنوية وحقوق عائلاتهم بالرعاية والعناية المكفولة بالقانون والنظام.

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