الاتحاد الأوروبي يحذر من الاستيطان في القدس

رام الله - دنيا الوطنأعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، رفضه سياسة الاستيطان التوسعية التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مجدداً، حيث استنكر في بيان مقتضب موافقة حكومة الاحتلال على بناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.وقال الاتحاد في بيانه: "خلال الأسبوعين الماضيين، قامت السلطات الإسرائيلية بالترويج لخطط ومناقصات لأكثر من 2000 وحدة سكنية في الضفة والقدس" المحتلتين.وشدد الاتحاد الأوروبي على تنفيذ الاحتلال لمخططه وبناء هذه الوحدات الاستيطانية سيعرض ما وصفته بـ"إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة" في المستقبل للخطر بشكل كبير.وأكد الاتحاد معارضته الشديدة لسياسة الاحتلال الاستيطانية غير القانونية بموجب القانون الدولي، معتبرا أن من شأنها تشكيل "عقبة في طريق السلام".وخلص البيان إلى القول بإن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع الجانبين ومع شركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات مغزى نحو تطبيق "حل الدولتين".