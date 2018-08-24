بعد تصريحاته عن موسم الحج.. السعودية تهاجم القرضاوي وتصفه بـ (المرتزق)

رام الله - دنيا الوطنتعرض الداعية الإسلامي المشهور، يوسف القرضاوي، لموجة انتقادات لاذعة بل هجمات حادة من السعودية رداً على تغريداته حول الحج، وقادها المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني.وقال القحطاني، في تغريدة له عبر (تويتر): "فتوى القرضاوي ليس لله حاجة بالحج ليست غريبة على من يعرف تاريخ هذا المرتزق. سبق وأن كتبت عنه وعاتبني أحد الأعزاء واليوم هو من نبهني على هذه الفتوى وهو يتحسب عليه".وأضاف: "من قرأ تغريدتي حينها لن يستغرب فتواه وصده للناس عن بيت الله وشعائره لإرضاء قذافي الخليج (في إشارة إلى أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني)".كما هاجم العديد من حسابات وسائل الإعلام الإلكترونية في المملكة، الرسمية منها والعامة، وكذلك الصحفيين والناشطين السعوديين، القرضاوي على خلفية تغريداته.