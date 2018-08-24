دولي

محامي ترامب: الشعب الأمريكي سيثور إذا عُزل رئيسه

محامي ترامب: الشعب الأمريكي سيثور إذا عُزل رئيسه
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رودي جولياني، إن الشعب الأمريكي "سوف يثور" إذا تم عزل ترامب.

وزعم جولياني، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أنه لا يوجد سبب كاف لعزل الرئيس، واصفًا المحامي السابق لترامب بأنه "كاذب".

وأضاف: "يمكن عزل الرئيس فقط لأسباب سياسية، وهذا ما سيثور الشعب الأمريكي ضده". 

وشهد مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق، يوم الثلاثاء، بأنه رتب "بناء على توجيه" من الرئيس؛ لدفع مبالغ ضخمة من المال قبل انتخابات الرئاسة في 2016، لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، ونجمة مجلة بلاي بوي السابقة كارين مكدوجال.

وقالت الاثنتان إنهما كانتا على علاقة بترامب، رغم أن الرئيس نفى ذلك.

وأدلى كوهين بشهادته بمحكمة في نيويورك في إطار صفقة مع الادعاء، أقر فيها بارتكاب مخالفات فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، والتهرب من الضرائب والاحتيال المصرفي.

وقال ترامب على تويتر، أمس الأربعاء، إن مخالفات تمويل الحملة التي اعترف بها كوهين "ليست جريمة"، رغم أن المدعين وكوهين أقرا بأنها جريمة.

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