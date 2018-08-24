شؤون فلسطينية

الفلسطينيون يستعدون لجمعة (الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية)

الفلسطينيون يستعدون لجمعة (الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، لجمعة (الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية)، والتي تأتي ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار التي تنظم منذ نهاية آذار/مارس الماضي على الحدود الشرقية للقطاع.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة (الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية).

وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الأمريكية.

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