رغم الحديث عن التهدئة.. الجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهة حماس

رام الله - دنيا الوطن

أكد موقع (واللاه) الإسرائليلي، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي يستعد لمواجهة محتملة مع حركة حماس في غزة رغم الحديث عن تهدئة بين الجانبين.







وأضاف: "بالرغم من سريان حالة الهدوء بطول الجدار الفاصل بين غزة وإسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية، فإن الجيش الإسرائيلي يجري الاستعدادات الكاملة لأية مواجهة مرتقبة مع حماس في غزة".

وأوضح الموقع، أن جيش الاحتلال يستعد للحرب مع حركة حماس بإنشاء مواقع تجريبية تحت الأرض بطول الجدار الحدودي مع قطاع غزة، مشيراً إلى أن سلاح الهندسة الإسرائيلي قام بتدشين النفق أو الأنفاق بطول الحدود مع غزة، استعدادا لأية مواجهة قريبة في القطاع.وأكمل: "إسرائيل زرعت أجهزة استشعار عن بعد لتحديد مواقع جديدة لأنفاق حماس، بالقرب من الجدار الحدودي مع غزة، وهو مشروع يكلف مليارات الشواكل، وذلك عبر استخدام فريق إسرائيلي مكون من وزارة الدفاع وعلماء جيولوجيا وضباط مخابرات وكتائب قتالية ومجالات أخرى، بهدف مواجهة ظاهرة أنفاق قطاع غزة".