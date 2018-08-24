شؤون فلسطينية

الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون اليوم الجمعة، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت إن الأجواء تكون هذه الليلة، غائمة جزئياً الى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون غدا السبت، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد، فيكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية  معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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