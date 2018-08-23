شؤون فلسطينية

تيسير خالد يحذر من تسليح المستوطنين ويدعو لتوفير الحماية للفلسطينيين تحت الاحتلال

تيسير خالد يحذر من تسليح المستوطنين ويدعو لتوفير الحماية للفلسطينيين تحت الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة الاستمرار بمشروع خفض شروط حمل السلاح  الذي صادق عليها مؤخرا وزير الأمن الداخلي ، جلعاد أردان ، ويقضي بإجراء تعديلات على القوانين والأنظمة بشأن حمل السلاح في اسرائيل وبما يسمح بزيارة كبيرة في أعداد المستوطنين المسلحين في المستوطنات والبؤر الاستيطانية ، التي تنتشر في طول الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس .

وقال خالد: "يوجد حاليا نحو 145 ألف إسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 يحوزون على تصاريح لحمل السلاح ، وهي لا تشمل الجنود وضباط الشرطة وغيرهم ممن يحملون الأسلحة النارية أثناء العمل وأن تخفيف معايير ترخيص الأسلحة سيزيد عدد الإسرائيليين الذين يحملون رخصة سلاح بنحو 35-40 ألفا ، ما يعني أن الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع عدد المستوطنين الذين يحملون السلاح في هذه المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية  إلى ما يقارب 200 ألف مستوطن".

وأشار أن المخطط الذي تتبناه وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية يشمل شروطا تتيح كذلك لمستوطنين صغار بالسن اقتناء أسلحة لمجرد عيشهم في مستوطنة بالقرب من جدار الفصل العنصري الذي يتلوى كالأفعى في بطن الضفة الغربية على حد تعبير الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن ويخترق كل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية أو قرب الحدود فهذا يعني أنه سيتم تسليح جميع المستوطنين. فضلا عن السماح بأن يحتفظ الضباط والأشخاص الذين يؤدون خدمة دائمة فى الجيش الإسرائيلى بالسلاح الذى بحوزتهم بعد تسريحهم من خدمة الاحتياط ، حيث يمكن أن يطلبوا السماح لهم بحمل السلاح بعد تسريحهم أيضا.

وأكد أن هذه التعليمات التي تحظى بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية بخفض شروط الحصول على رخصة سلاح ناري ضمن شروط أبرزها العيش في مستوطنة قريبة من جدار الفصل العنصري ، تعني السماح لأي مستوطن إسرائيلي خَضعَ لتدريب مشاة في مجال الأسلحة النارية بالتأهل للحصول على تصريح لاقتناء السلاح ، الذي لا يستخدم عادة إلا لقتل الفلسطينيين وترهيبهم، فضلا عن السماح  لمستوطنين صغار بالسن تنتمي أغلبيتهم لمنظمات ارهابية كشبيبة التلال وعصابات تدفيع الثمن اقتناء أسلحة لمجرد عيشهم في مستوطنة بالقرب من جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية أو قرب الحدود يعني أنه سيتم تسليح أعداد كبيرة من المستوطنين، الأمر الذي يتطلب التصرف الفوري ونقل ملف تسليح المستوطنين الى المحافل الدولية  بدءا بمجلس الامن مرورا بالمحكمة الجنائية الدولية وانتهاء بالجمعية العامة للتحذير من خطورة هذه الترتيبات الاسرائيلية والمطالبة بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني خاصة في ضوء سجل جرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين .

أخبار ذات صلة

الجهاد الإسلامي: استقالة &#34;كرين&#34; تعكس حجم التدخل الأمريكي والإسرائيلي في المؤسسات الدولية

الجهاد الإسلامي: استقالة "كرين" تعكس حجم التدخل الأمريكي والإسرائيلي في المؤسسات الدولية

عشراوي: القدس العاصمة ليست للبيع وإزاحتها عن طاولة المفاوضات يعني إزالة السلام

عشراوي: القدس العاصمة ليست للبيع وإزاحتها عن طاولة المفاوضات يعني إزالة السلام

قوات الاحتلال تعتقل شابا في زبوبا غرب جنين

قوات الاحتلال تعتقل شابا في زبوبا غرب جنين

عريقات: الاعلان عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية هو حصيلة التشجيع الأمريكي للانتهاكات الإسرائيلية

عريقات: الاعلان عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية هو حصيلة التشجيع الأمريكي للانتهاكات الإسرائيلية

العثور على جثة شاب مقدسي في منتجع السخنة

العثور على جثة شاب مقدسي في منتجع السخنة

إدعيس يعلن نجاح موسم الحج لضيوف الرحمن الفلسطينيين

إدعيس يعلن نجاح موسم الحج لضيوف الرحمن الفلسطينيين

بريطانيا: المستوطنات إحدى العقبات التي تحول دون حل الدولتين

بريطانيا: المستوطنات إحدى العقبات التي تحول دون حل الدولتين

الصالحي: أي اتفاق للتهدئة يجب أن يكون بإطار موقف فلسطيني شامل يضم القوى كافة

الصالحي: أي اتفاق للتهدئة يجب أن يكون بإطار موقف فلسطيني شامل يضم القوى كافة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

تيسير خالد يحذر من تسليح المستوطنين ويدعو لتوفير الحماية للفلسطينيين تحت الاحتلال

تيسير خالد يحذر من تسليح المستوطنين ويدعو لتوفير الحماية للفلسطينيين تحت الاحتلال

عشراوي: القدس العاصمة ليست للبيع وإزاحتها عن طاولة المفاوضات يعني إزالة السلام

عشراوي: القدس العاصمة ليست للبيع وإزاحتها عن طاولة المفاوضات يعني إزالة السلام

قوات الاحتلال تعتقل شابا في زبوبا غرب جنين

قوات الاحتلال تعتقل شابا في زبوبا غرب جنين

العثور على جثة شاب مقدسي في منتجع السخنة

العثور على جثة شاب مقدسي في منتجع السخنة

محدث: مصرع مواطنين واصابة 15 بحادث سير شرق القدس

محدث: مصرع مواطنين واصابة 15 بحادث سير شرق القدس

الأونروا تحتاج 270 مليون دولار لسد عجزها.. والعواقب وخيمة

الأونروا تحتاج 270 مليون دولار لسد عجزها.. والعواقب وخيمة

أسعار العملات

أسعار العملات

رئيس بلدية القدس: احذروا اسرائيل في طريقها للحكم الديني

رئيس بلدية القدس: احذروا اسرائيل في طريقها للحكم الديني

منوعات

صور: نجوم الفن يؤدون مناسك الحج

صور: نجوم الفن يؤدون مناسك الحج

زوجة المغني مصطفى صندل السابقة تقع بالحب بعد شهر على طلاقهما

زوجة المغني مصطفى صندل السابقة تقع بالحب بعد شهر على طلاقهما

إليسا تستاء من معجبة مهووسة وتطالبها بالتوقف

إليسا تستاء من معجبة مهووسة وتطالبها بالتوقف

هيدي كرم تعلن ارتباطها رسميا والخطوبة قريبا… فمن العريس؟

هيدي كرم تعلن ارتباطها رسميا والخطوبة قريبا… فمن العريس؟

ممثلة مصرية تنشر صورة بالخطأ .. شاهد الفضيحة

ممثلة مصرية تنشر صورة بالخطأ .. شاهد الفضيحة

صور: هشتاج &#34;غني يا آصالة&#34; يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرارها بالانسحاب

صور: هشتاج "غني يا آصالة" يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرارها بالانسحاب

تفاصيل جديدة حول صحة ميريام فارس.. وابنها مع والده

تفاصيل جديدة حول صحة ميريام فارس.. وابنها مع والده

بأكثر من 3 مليون..&#34;الديزل&#34; لمحمد رمضان يحتل المركز الاول ويتصدر ايرادات العيد

بأكثر من 3 مليون.."الديزل" لمحمد رمضان يحتل المركز الاول ويتصدر ايرادات العيد

فيديو: امير يزبك يرد على ميريام كلينك &#34;زبطي وضعك يا مدام&#34;

فيديو: امير يزبك يرد على ميريام كلينك "زبطي وضعك يا مدام"

بعد البلبلة.. نانسي عجرم توضح موقفها من المثليين جنسياً

بعد البلبلة.. نانسي عجرم توضح موقفها من المثليين جنسياً

عربي

السعودية تتطلع إلى استقبال خمسة ملايين حاج في المستقبل

السعودية تتطلع إلى استقبال خمسة ملايين حاج في المستقبل

41 إصابة بوباء الكوليرا في أربع ولايات جزائرية

41 إصابة بوباء الكوليرا في أربع ولايات جزائرية

مصرع سبعة من عناصر الأمن بهجوم مسلح غرب ليبيا

مصرع سبعة من عناصر الأمن بهجوم مسلح غرب ليبيا

نتنياهو: لن نتنازل عن اعتراف أميركي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

نتنياهو: لن نتنازل عن اعتراف أميركي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان