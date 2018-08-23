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الاسبوع المقبل.. بومبيو يزور كوريا الشمالية مجدداً

الاسبوع المقبل.. بومبيو يزور كوريا الشمالية مجدداً
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، تعيين ستيفن بيغان مبعوثاً خاصاً إلى كوريا الشمالية التي سيزورها برفقته مجدداً "الأسبوع المقبل".

وصرّح بومبيو أمام الصحافة وإلى جانبه المبعوث الجديد "ستيف (أي ستيفن) سيدير سياسة الولايات المتحدة إزاء كوريا الشمالية، وسيقود جهودنا لبلوغ هدف الرئيس (دونالد) ترمب، نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بشكل نهائي ويمكن التحقق منه بالكامل، كما تعهد الرئيس كيم يونغ أون"، بحسب ما جاء على موقع (العربية نت).

والأربعاء، ذكر مركز للأبحاث في واشنطن أن صوراً التقطتها الأقمار الصناعية الأسبوع الماضي تشير إلى أن كوريا الشمالية توقفت عن تفكيك موقع لاختبارات محركات الصواريخ في الربع الأول من أغسطس الجاري رغم تعهد قدمه زعيمها للرئيس الأميركي، خلال قمة في حزيران/يونيو.

وكان بومبيو قال الشهر الماضي إن التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية بدأت في تفكيك منشآتها في محطة سوهاي تتماشى مع تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون خلال قمته مع ترمب في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو.

يأتي التقرير في وقت تتزايد فيه الشكوك حول استعداد كوريا الشمالية لتنفيذ مطالب الولايات المتحدة لها بالتخلي عن أسلحتها النووية.

واتفق كيم في قمة سنغافورة مع ترمب على العمل صوب إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية لكنه لم يعط أي دلالة على استعداده للتخلي عن ترسانته بشكل أحادي الجانب.

وفي حديث لوكالة (رويترز)، يوم الاثنين، دافع ترمب عن جهوده لإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن أسلحتها النووية قائلاً إنه يعتقد أن كوريا الشمالية اتخذت خطوات محددة نحو نزع السلاح النووي. وأضاف أنه "من المرجح" أن يلتقي مع كيم مرة أخرى.

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