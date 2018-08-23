قوات الاحتلال تعتقل شابا في زبوبا غرب جنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابا من قرية الطيبة أثناء وجوده في قرية زبوبا غرب جنين، وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحام القرية.وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية زبوبا أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه الشبان والمنازل ما أدى الى إصابة العديد من المواطنين بحالات الاختناق، واعتقلت الشاب ربيع زهري جبارين وهو من الطيبة، أثناء زيارته لشقيقته في زبوبا لمناسبة العيد، بعد مداهمة منزل المواطن جابر جلال العتر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).