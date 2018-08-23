شؤون فلسطينية

عريقات: الاعلان عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية هو حصيلة التشجيع الأمريكي للانتهاكات الإسرائيلية

عريقات: الاعلان عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية هو حصيلة التشجيع الأمريكي للانتهاكات الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الإعلان عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتزام حكومة الاحتلال بالتوسع الاستعماري والفصل العنصري هو حصيلة التجشيع الأمريكي لانتهاكات الاحتلال، مشدداً أن الامتناع عن إدانة مثل هذه الخطط الاستعمارية غير القانونية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية إنما يزود تل أبيب بالضوء الأخضر لمواصلة خروقاتها للقانون الدولي التي تهدد السلام والأمن في منطقتنا.

وطالب عريقات بوضع إسرائيل موضع المساءلة والمحاسبة مشيراً إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي حول تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وقال: " لقد ذكر التقرير أن المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني يجب أن يخضعوا للمساءلة، ونحن نشيد به ونتفق معه حيث أن التوسع الاستعماري الاستيطاني في فلسطين المحتلة من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي فقط، بل جريمة حرب ما كانت ستتم دون منح المجتمع الدولي إسرائيل الحصانة ومعاملتها باعتبارها دولة فوق القانون".

ودعا أمين سر التنفيذية المجتمع الدولي لفرض العقوبات على إسرائيل حتى اعترافها ووفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.   

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