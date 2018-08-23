العثور على جثة شاب مقدسي في منتجع السخنة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر طبيّة، مساء اليوم الخميس، تُفيد بأنه تم العثور على جثّة الشابأحمد زغير (21 عاما) من القدس المحتلة، في منتجع السخنة شمالي البلاد.وبحسب المصادر فقد تمّ انتشال جثّة الشاب بعد أن تم العثور عليه في إحدى البرك الموجودة داخل المنتجع من على يد مُنقذ في المكان، وأُعلن عن وفاته عل الفور، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).وكان رفاق الشاب الذين رافقوه في رحلته إلى السخنة قد قالوا للجهات المسؤولة في وقت سابق اليوم، إن صديقهم مُختفي.فيما قالت الشرطة أنها باشرت بالتحقيق في ملابسات الحادثة حيث أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الشاب قد توفي غرقا أم لا.