شؤون فلسطينية

إدعيس يعلن نجاح موسم الحج لضيوف الرحمن الفلسطينيين

إدعيس يعلن نجاح موسم الحج لضيوف الرحمن الفلسطينيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية، نجاح موسم الحج 1439ه لضيوف الرحمن من فلسطين، معبراً عن شكره للمملكة العربية السعودية على خدمة الحجاج.

وقال إدعيس خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر بعثة شؤون حجاج دولة فلسطين بمكة المكرمة، بحضور سفير فلسطين لدى المملكة بسام الأغا، وسفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح: "نبرق بأسمى آيات التبريكات والفخار للرئيس محمود عباس، لمناسبة انتهاء موسم الحج لدولة فلسطين بنجاح وتفوق، ونهدي هذا النجاح للقدس الشريف وللمسجد الأقصى المبارك ولشهدائنا ولشعبنا في أماكن تواجده"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأعرب عن شكره وتقديره للملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين على مآثره العتيدة ومنها منحة عوائل الشهداء، وللمملكة كافة ولجمهورية مصر العربية وللمملكة الأردنية الهاشمية وسفاراتنا في مصر والأردن وكل البعثات المرافقة لحجاجنا، مشيداً بجهود وزارة الأوقاف في خدمة الحجيج على مدار الساعة، سائلاً الله عز وجل أن يجعل حجنا مبروراً وذنباً غفوراً وسعياً مشكوراً وتجارة لن تبور، وأن يعيد حجاجنا الى فلسطين سالمين غانمين.

من جهته، قال وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب: "بكل يسر وراحة وأمن رجع اليوم الثاني عشر من ذي الحجة أكثر من (8500) حاج وحاجة من مشعر منى إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة، وبعثة الحج تستعد لمغادرة الأراضي الحجازية".

وأضاف أبو الرب إن الأوقاف أعدت برنامجاً وعظياً وإدارياً شمل كافة مواقع تواجد الحجاج في الفنادق والمشاعر المقدسة، مبينا أن جميع حجاجنا بخير وبصحة جيدة، وغادر من مكث منهم في المستشفيات وهم في طريق عودتهم إلى أرض الوطن، أما على صعيد الوفيات انتقلت إلى رحمة الله تعالى سيدة واحدة من المحافظات الجنوبية وفاة طبيعية هي الحاجة سالمة أحمد اللوح (84 عاماً) من مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأشار إلى أنه في المشاعر المقدسة امتاز الموسم بحالة من الاستقرار والانتظام، في عرفات ومزدلفة ومنى، مع تقديم كافة الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى تنفيذ خطة التفويج التي أعدتها بعثة الحج لضيوف الرحمن.

من ناحيته، عبر الأغا عن الشكر والتقدير للرئيس على متابعته الحثيثة لشؤون حجاج فلسطين وتوجيهاته للبعثة بالاهتمام بحجاجنا وتوفير سبل الخدمة والراحة لتيسير الحج، واصلا شكره لوزارة الأوقاف، لجهوده المتواصلة بمتابعة الحجاج لحظة بلحظة.

بدوره، أعرب اللوح عن شكره لكل من ساهم في انجاح موسم الحج وتسهيل أمور حجاجنا، في المملكة السعودية ومصر والأردن، والسفارات والقنصليات.

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