الجيش يكشف عن ناقلة جند جديدة لأغراض القيادة والسيطرة

رام الله - دنيا الوطنكشف الجيش الاسرائيلي في معرض الأسلحة الذي عقده الذراع البري في قاعدة أليكيم عن ناقلة جند جديدة من نوع (نمر) تستخدم لأغراض قيادة وسيطرة .ووفقا لموقع (اسرائيل ديفنس) فقد أوضح ضابط رفيع بأن الحديث يدور عن ناقلة جديدة من عائلة ناقلات " النمر " مزودة بمنظومة معطف الريح الدفاعية ، وهي مخصصة لأغراض القيادة والسيطرة وتتميز بقدراتها الدفاعية الكبيرة لحماية القادة الميدانيين الذين يتقدمون القوات في أي معركة برية.ويشار أيضا إلى أنه تم إطلاق إسم " الأفق القيادي " على الناقلة الجديدة ، لما في ذلك من الأهمية الكبيرة التي يعطيها الجيش الاسرائيلي لنطاق القيادة والسيطرة والمعركة المزدوجة التي تحتاج تنسيق كبير جدا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القيادة السيطرة السليمة، حيث أن الناقلة الجديدة محصنة ومحمية وقادرة على الوصول إلى خط الجبهة الأمامي لتزويد قادة المستوى التكتيكي بقدرات القيادة والسيطرة، بحسب ما جاء على موقع (عكا).