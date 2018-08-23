عربي

الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم بحري في العمق السعودي

الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم بحري في العمق السعودي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الخميس، تنفيذ عملية بحرية في العمق البحري السعودي ضد هدف عسكري.

ذكرت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين إن "القوة البحرية تنفذ عملية خاصة داخل العمق البحري السعودي تم خلالها ضرب هدف عسكري بسلاح مناسب".

وأشارت إلى أن "العملية أصابت هدفها العسكري".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قد استهدافت اليوم قائدا بارزا في الجيش اليمني بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، حيث قال موقع وزارة الدفاع بصنعاء (26 سبتمبر): "إن مسلحي "أنصار الله" والقوات الموالية لهم استهدفوا آليتين عسكريتين إحداهما تقل قائد اللواء 312 مدرع العميد الركن محمد أحمد الحليسي المرادي، في مديرية صرواح غرب مأرب، ما أسفر عن احتراقهما"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك).

من جهة ثانية، دارت معارك بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، ومسلحي جماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكر مصدر عسكري في محافظة صعدة لوكالة (سبوتنيك) أن "مسلحي أنصار الله نفذوا هجوما واسعا على مواقع للجيش اليمني وقوات سعودية في عزلة الفرع بمديرية كتاف شرق صعدة، تمكنوا خلاله من السيطرة على قرية الحاضنة، وقطعوا خطوط إمداد القوات اليمنية والسعودية في الفرع".

وأضاف بأن قتلى وجرحى سقطوا بهجوم "أنصار الله" بينهم عسكريون سعوديون.

وأشار إلى شن مقاتلي "أنصار الله" هجوما آخرا على مواقع للجيش اليمني في جبل عرف بمديرية باقم شمال صعدة، أوقع قتلى وجرحى في صفوفه.

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