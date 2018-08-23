عربي

السعودية تتطلع إلى استقبال خمسة ملايين حاج في المستقبل

السعودية تتطلع إلى استقبال خمسة ملايين حاج في المستقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية، الخميس: "إن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى استضافة 30 مليون معتمر وخمسة ملايين حاج في المستقبل".

وأضاف في مؤتمر صحفي بمنى: "إن هذه الخطة سيجري تنفيذها على مراحل كما سيتم الإعلان عن مراحلها عن طريق الهيئة الملكية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في أسرع وقت"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأوضح أن تحديد نسب عدد الحجاج يتم من كافة الدول الإسلامية وليس من المملكة فقط، وأنه ليس من صلاحيات منطقة مكة المكرمة أو لجنة الحج تحديد النسب.

وأشار إلى أن هناك لجنة عليا للحج برئاسة وزير الداخلية يجتمع فيها كل الوزراء المعنيين، إلى جانب لجنة مركزية تنفيذية لقرارات اللجنة العليا برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة يشترك فيها كل ممثلي الوزارات الخدمية في الحج، فضلا عن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وهيئات أخرى معنية بالحج.

وصرح الأمير خالد الفيصل :"نحن نبدأ بعد موسم الحج في كل عام لبحث وتطوير ومناقشة الملاحظات ومراجعة تقارير التقييم، ثم نبدأ في التحضير لموسم الحج القادم، ويستمر العمل طوال العام، وأعتقد أن هذا السبب هو ما أوصلنا لهذا التناغم" .

وتقدم الأمير خالد الفيصل بالشكر للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان ووزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز على على التوجيهات والخطط التي أشرفوا عليها وما قدمته المملكة لضيوف الرحمن.

أخبار ذات صلة

توقيف 25 شخصاً بعد الاعتداء على الرئيس الفنزويلي

توقيف 25 شخصاً بعد الاعتداء على الرئيس الفنزويلي

41 إصابة بوباء الكوليرا في أربع ولايات جزائرية

41 إصابة بوباء الكوليرا في أربع ولايات جزائرية

مصرع سبعة من عناصر الأمن بهجوم مسلح غرب ليبيا

مصرع سبعة من عناصر الأمن بهجوم مسلح غرب ليبيا

نتنياهو: لن نتنازل عن اعتراف أميركي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

نتنياهو: لن نتنازل عن اعتراف أميركي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

زعيم تنظيم الدولة يدعو أنصاره إلى مواصلة القتال

زعيم تنظيم الدولة يدعو أنصاره إلى مواصلة القتال

رفع النقاب عن قرى ومدن لـ&#34;حزب الله&#34; داخل اسرائيل

رفع النقاب عن قرى ومدن لـ"حزب الله" داخل اسرائيل

الأردن يتقدم بطلب اعتماد سفير جديد لدى إسرائيل

الأردن يتقدم بطلب اعتماد سفير جديد لدى إسرائيل

بعد تضارب في التصريحات..السعودية تنفي إلغاء مشروع طرح أسهم أرامكو للبيع

بعد تضارب في التصريحات..السعودية تنفي إلغاء مشروع طرح أسهم أرامكو للبيع

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

محدث: مصرع مواطنين واصابة 15 بحادث سير شرق القدس

محدث: مصرع مواطنين واصابة 15 بحادث سير شرق القدس

الأونروا تحتاج 270 مليون دولار لسد عجزها.. والعواقب وخيمة

الأونروا تحتاج 270 مليون دولار لسد عجزها.. والعواقب وخيمة

أسعار العملات

أسعار العملات

رئيس بلدية القدس: احذروا اسرائيل في طريقها للحكم الديني

رئيس بلدية القدس: احذروا اسرائيل في طريقها للحكم الديني

الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الفنان عمار حسن يشارك مع &#34;الأونروا&#34; في حملة &#34;الكرامة لا تقدر بثمن&#34;

الفنان عمار حسن يشارك مع "الأونروا" في حملة "الكرامة لا تقدر بثمن"

فلسطينيو الداخل يفقدون 52 شخصا ماتوا غرقا خلال 5 أشهر

فلسطينيو الداخل يفقدون 52 شخصا ماتوا غرقا خلال 5 أشهر

الخضري: الوضع الانساني الصعب في غزة يحتاج حلول واقعية عاجله

الخضري: الوضع الانساني الصعب في غزة يحتاج حلول واقعية عاجله

منوعات

صور: نجوم الفن يؤدون مناسك الحج

صور: نجوم الفن يؤدون مناسك الحج

زوجة المغني مصطفى صندل السابقة تقع بالحب بعد شهر على طلاقهما

زوجة المغني مصطفى صندل السابقة تقع بالحب بعد شهر على طلاقهما

إليسا تستاء من معجبة مهووسة وتطالبها بالتوقف

إليسا تستاء من معجبة مهووسة وتطالبها بالتوقف

هيدي كرم تعلن ارتباطها رسميا والخطوبة قريبا… فمن العريس؟

هيدي كرم تعلن ارتباطها رسميا والخطوبة قريبا… فمن العريس؟

ممثلة مصرية تنشر صورة بالخطأ .. شاهد الفضيحة

ممثلة مصرية تنشر صورة بالخطأ .. شاهد الفضيحة

صور: هشتاج &#34;غني يا آصالة&#34; يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرارها بالانسحاب

صور: هشتاج "غني يا آصالة" يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرارها بالانسحاب

تفاصيل جديدة حول صحة ميريام فارس.. وابنها مع والده

تفاصيل جديدة حول صحة ميريام فارس.. وابنها مع والده

بأكثر من 3 مليون..&#34;الديزل&#34; لمحمد رمضان يحتل المركز الاول ويتصدر ايرادات العيد

بأكثر من 3 مليون.."الديزل" لمحمد رمضان يحتل المركز الاول ويتصدر ايرادات العيد

فيديو: امير يزبك يرد على ميريام كلينك &#34;زبطي وضعك يا مدام&#34;

فيديو: امير يزبك يرد على ميريام كلينك "زبطي وضعك يا مدام"

بعد البلبلة.. نانسي عجرم توضح موقفها من المثليين جنسياً

بعد البلبلة.. نانسي عجرم توضح موقفها من المثليين جنسياً

عربي

السعودية تتطلع إلى استقبال خمسة ملايين حاج في المستقبل

السعودية تتطلع إلى استقبال خمسة ملايين حاج في المستقبل

توقيف 25 شخصاً بعد الاعتداء على الرئيس الفنزويلي

توقيف 25 شخصاً بعد الاعتداء على الرئيس الفنزويلي

41 إصابة بوباء الكوليرا في أربع ولايات جزائرية

41 إصابة بوباء الكوليرا في أربع ولايات جزائرية

مصرع سبعة من عناصر الأمن بهجوم مسلح غرب ليبيا

مصرع سبعة من عناصر الأمن بهجوم مسلح غرب ليبيا