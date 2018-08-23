41 إصابة بوباء الكوليرا في أربع ولايات جزائرية





يشار إلى أن مرض الكوليرا انتشر وبشكل كبير في دولة اليمن، وقد اصيب به العديد من المواطنين اليمنيين.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، عن إصابة 41 شخصاً بوباء الكوليرا، بينهم شخص توفي بالفعل.وقال جمال فورار مدير الوقاية في وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي: "تم نقل 88 شخصاً إلى المستشفيات في أربع ولايات، بينها العاصمة، والاختبارات بينت إصابة 41 منهم بالكوليرا"، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).