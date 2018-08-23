41 إصابة بوباء الكوليرا في أربع ولايات جزائرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، عن إصابة 41 شخصاً بوباء الكوليرا، بينهم شخص توفي بالفعل.
وقال جمال فورار مدير الوقاية في وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي: "تم نقل 88 شخصاً إلى المستشفيات في أربع ولايات، بينها العاصمة، والاختبارات بينت إصابة 41 منهم بالكوليرا"، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).
أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، عن إصابة 41 شخصاً بوباء الكوليرا، بينهم شخص توفي بالفعل.
وقال جمال فورار مدير الوقاية في وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي: "تم نقل 88 شخصاً إلى المستشفيات في أربع ولايات، بينها العاصمة، والاختبارات بينت إصابة 41 منهم بالكوليرا"، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).
يشار إلى أن مرض الكوليرا انتشر وبشكل كبير في دولة اليمن، وقد اصيب به العديد من المواطنين اليمنيين.
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