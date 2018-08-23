مصرع سبعة من عناصر الأمن بهجوم مسلح غرب ليبيا

بدوره، أكد مصدر طبي في مستشفى مصراتة، مقتل أحد المهاجمين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقالت وسائل إعلام محلية: "تم التعرف على هويته، وهو علي إبراهيم الذيب المشتبه بإنتمائه منذ فترة لتنظيم الدولة في المنطقة.



وأضافت أنه يقيم بمنطقة سوق الخميس القريبة من مدينة الخمس، وكان مقربا من شخص يدعى رمضان الشربجي، القيادي في المجلس العسكري الخمس، والمعتقل منذ فترة لدى قوة الردع الخاصة في طرابلس.



من جهتها، نقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول ليبي قوله: "إن أربعة على الأقل لقوا مصرعهم بهجوم مسلح شنه متشددون فيما يبدو على نقطة تفتيش".



وأضاف مفتاح حمادي عميد بلدية زليتن: "إن الهجوم وقع بين بلدتي زليتن والخمس على الطريق الساحلي المؤدي من طرابلس إلى شرق البلاد".



وكانت وكالة تابعة لتنظيم الدولة بثت تسجيلا صوتيا منسوبا لزعيمه أبو بكر البغدادي، هو الأول له منذ قرابة العام، يدعو فيه لشن عمليات في ليبيا، مطالبا أتباعه بالنفير إلى الجهاد.

