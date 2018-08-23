شؤون فلسطينية

بريطانيا تدين خطط إسرائيل لبناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة

بريطانيا تدين خطط إسرائيل لبناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دان أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، اليوم الخميس، خطط إسرائيل لبناء ألفين و100 وحدة سكنية بالضفة الغربية.

وقال بيرت في بيان: "إن خطة إسرائيل لبناء ألف وحدة سكنية بالضفة وطرح مناقصة لبناء ألف و100 وحدة أخرى الأسبوع الماضي، هي استمرار للسياسات المدانة دوليا.. بريطانيا تنضم اليوم أيضا إلى هذه الإدانة"، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).

وأكد أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وفقا للقانون الدولي، وتشكل إحدى العوائق أمام حل الدولتين.

يشار إلى أن إسرائيل وافقت على خطط بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية بالضفة الغربية، وذلك بعد يوم من المصادقة على توسيع مستوطنة وسط الضفة أيضا.

وتنتشر في الضفة الغربية -وفق بيانات نشرتها الحكومة الفلسطينية-أكثر من 196 مستوطنة (مرخصة من حكومة الاحتلال) وما يزيد عن 200 بؤرة استيطانية (غير مرخصة)، يقطن فيها أكثر من 700 ألف مستوطن.

ويمثل الاستيطان غير المشروع، والذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل/نيسان 2014.

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