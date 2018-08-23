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نتنياهو: لن نتنازل عن اعتراف أميركي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

نتنياهو: لن نتنازل عن اعتراف أميركي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه لن يتخلى عن توقعه باعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالسيادة الإسرائيليّة على الجولان.

وجاءت تصريحات نتنياهو غداة تصريحات صحفية لمستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أمس الأربعاء، في القدس أكد فيها أنه يتفهم مطالبة إسرائيل بالاعتراف بسيادتها على الجولان السوري، لكنه أشار إلى أنه لا يوجد مباحثات بهذا الشأن في وسط الإدارة الأميركية، خلافًا لتصريحات وزارية إسرائيليّة في أيار/مايو الماضي أنه من الممكن أن تعترف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في الشهور القريبة، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وقال بولتون: "سمعت أن هذه الفكرة مقترحة، ولكن لا يوجد أي محادثات بهذا الشأن، ولا يوجد قرار لدى الإدارة الأميركية بهذا الشأن".

ووردت تصريحات نتنياهو خلال مغادرته إسرائيل إلى ليتوانيا للمشاركة في قمة دول البلطيق، إشار إلى أنه سيسعى خلالها إلى أن تحقيق التوازن في معاملة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، "التي ليست ودودة دائمًا" وأضاف "أقوم بذلك كي نحصل على معاملة أكثر عدالةً وأكثر حقيقة مع إسرائيل. أقوم بذلك من خلال إجراء اتصالات مع كتل الدول التي توجد داخل الاتحاد الأوروبي، أي مع دول أوروبا الشرقيّة، والآن مع دول البلطيق وبطبيعة الحال نقوم بذلك مع دول أخرى، أيضًا".

والشهر الماضي، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أوعز إلى مدير عام وزارة الخارجية، استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، إيمانويل جوفري، للتوبيخ، وذلك على خلفية اعتراض الأخير على "قانون القومية" واعتباره "يضر في مكانة إسرائيل".

وبحسب شركة الأخبار، فإن خلفية الاستدعاء تأتي إثر اجتماع سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل بعدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف (معظمهم من الليكود)، وطالبهم بالامتناع عن المصادقة على القانون بصيغته الحالية، وحذرهم من الآثار المترتبة على تمريره.

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