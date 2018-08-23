نائب وزير إسرائيلي: يجب التوصل لاتفاق سياسي مع حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكد يتسحاك كوهين نائب وزير الاقتصاد الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن على "إسرائيل" التوصل إلى اتفاق سياسي مع حماس بغزة.
وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية ، التي أوردت الخبر، قال نائب الوزير: "إن حكومة إسرائيل تجري مباحثات مع حماس، ومن يدعي غير ذلك كاذب".
وأضاف كوهين: "لا يوجد إمكانية لأي حلول عسكرية بغزة، ويجب التوصل إلى اتفاق سياسي مع حركة حماس"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).
أكد يتسحاك كوهين نائب وزير الاقتصاد الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن على "إسرائيل" التوصل إلى اتفاق سياسي مع حماس بغزة.
وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية ، التي أوردت الخبر، قال نائب الوزير: "إن حكومة إسرائيل تجري مباحثات مع حماس، ومن يدعي غير ذلك كاذب".
وأضاف كوهين: "لا يوجد إمكانية لأي حلول عسكرية بغزة، ويجب التوصل إلى اتفاق سياسي مع حركة حماس"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).
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