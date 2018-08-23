نائب وزير إسرائيلي: يجب التوصل لاتفاق سياسي مع حماس

رام الله - دنيا الوطنأكد يتسحاك كوهين نائب وزير الاقتصاد الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن على "إسرائيل" التوصل إلى اتفاق سياسي مع حماس بغزة.وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية ، التي أوردت الخبر، قال نائب الوزير: "إن حكومة إسرائيل تجري مباحثات مع حماس، ومن يدعي غير ذلك كاذب".وأضاف كوهين: "لا يوجد إمكانية لأي حلول عسكرية بغزة، ويجب التوصل إلى اتفاق سياسي مع حركة حماس"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).