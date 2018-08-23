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الهند ترفض مساعدة من الإمارات بـ 100 مليون دولار

الهند ترفض مساعدة من الإمارات بـ 100 مليون دولار
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
رفضت الهند، الأربعاء، عرضا من الحكومة الإماراتية بتقديم مئة مليون دولار لمساعدة منكوبي الفيضانات في ولاية كيرالا في جنوب البلاد.

وأعلنت وزارة الخارجية الهندية في بيان أن "الحكومة، وتماشيا مع السياسة القائمة، تلتزم تلبية احتياجات الإغاثة وإعادة التأهيل عبر الجهود المحلية".

وليست المرة الأولى التي ترفض فيها الهند مساعدات خارجية بعد كوارث. وتابعت الوزارة أن الأموال الخارجية يمكن أن يتم التبرع بها حصرا عبر أفراد أو مؤسسات من الهند.

ودعا رئيس حكومة ولاية كيرالا إلى محادثات "على أعلى مستوى" مع الحكومة المركزية من أجل قبول المساعدة الإماراتية.

وخلفت الفيضانات الموسمية أكثر من 400 ضحية مع نحو 1,2 مليون شخص يقيمون حاليا في مخيمات.-(ا ف ب)

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