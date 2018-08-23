قتيل وجرحى جراء عملية "طعن" وسط العاصمة الفرنسية باريس

رام الله - دنيا الوطنقتل شخص وأصيب آخران بجراح خطيرة، بعد قيام شخص يحمل سكينًا بطعنهم، وسط العاصمة الفرنسيّة، باريس، صباح اليوم، الخميس، وقامت قوّات الأمن الفرنسيّة بـ"تحييد" المهاجم عبر إطلاق النار عليه، وفقًا لما قاله مصدر أمني لـ"فرانس برس".وأضاف المصدر الأمني أنّ المهاجم تحصن في مبنى، ما تطلب تدخل قوات النخبة في الشرطة بدون أن يكون بوسعه القول ما إذا كان الرجل لا يزال على قيد الحياة، أو تأكيد أو نفي الطابع الإرهابي للهجوم.