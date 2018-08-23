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رفع النقاب عن قرى ومدن لـ"حزب الله" داخل اسرائيل

رفع النقاب عن قرى ومدن لـ"حزب الله" داخل اسرائيل
حزب الله اللبناني
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، يوم أمس الأربعاء 22 آب/أغسطس، أن الجيش الإسرائيلي بنى قرى تدريبية مشابهة بشكلها وتضاريسها القرى اللبنانية الجنوبية، التي بحسب معطياتهم تتواجد فيها مراكز وعناصر من "حزب الله" اللبناني.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرى، التي تم بناؤها هي نماذج شبيهة بالقرى اللبنانية الحدودية، وتحتوي على مباني وبيوت قروية مؤلفة من 3 طوابق، بالإضافة إلى الأسواق والمساجد. هذا عدا الأنفاق والمغاور السرية الموجودة في تضاريس تلك المنطقة، بحسب 

وقالت "إسرائيل هيوم" أن الجيش الإسرائيلي أطلق تسمية خاصة على هذه القرى المصطنعة وسماها بـ "قرى حزب الله" في منطقة الجولان.

واعتبرت الصحيفة أن الجدوى الأساسية من القرى المبنية هي للقيام بتدريبات خاصة للجيش الإسرائيلي في هذه المناطق المشابهة لتضاريس وبيئة الحزب اللبناني، للرفع من قدرات جنودها القتالية في أي حرب مقبلة.

وعلق العقيد الإسرائيلي بن بول للصحيفة على المشروع، قائلا: "إن التدريب في قرى حزب الله سيعطي الجيش أفضلية معرفة أرض المعركة لأنها مطابقة تماما لما سيواجهونه في الحرب مع "حزب الله" اللبناني مستقبلا".

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