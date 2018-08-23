شاهد ما قالته "عهد التميمي" لـ "حسن نصر الله"

رام الله - دنيا الوطنوجهت الفلسطينية عهد التميمي رسالة إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.وقالت عهد في تصريح لقناة "الجديد" اللبنانية، أمس الأربعاء، إن مساندة نصر الله لها رفعت كثيرا من معنوياتها ومعنويات العديد من الأشخاص، "لأن عهد لا تمثل نفسها بل تمثل شعبا وقضية"، على حد قولها.ووجهت له التحية والشكر على دعمه لها أثناء فترة اعتقالها في السجون الإسرائيلية، مؤكدة على افتخار الجميع به ودعمهم له.