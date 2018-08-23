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محدث: مصرع مواطنين واصابة 15 بحادث سير شرق القدس

محدث: مصرع مواطنين واصابة 15 بحادث سير شرق القدس
حاث سير في القدس
رام الله - دنيا الوطن
لقي مواطنان مصرعهما وأصيب 15 آخرون في حصيلة رسمية لضحايا حادث انقلاب حافلة فلسطينية على طريق واد الجير بالقرب من بلدة السواحرة الشرقية شرقي القدس، اليوم الخميس.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن المواطنين ماهر صبحي عارف الجواريش (46 عاما) وامين صالح عيد الجواريش من سكان بيت جالا لقي مصرعه واصيب 13 آخرون بحادث سير وقع على طريق واد الجير شرق السواحرة الشرقية.

وقال ارزيقات بان حافلة صغيرة تقل ركابا من عائلة واحدة كانت متجهة من بيت لحم الى طولكرم انقلبت على طريق واد الجير واصيب جميع ركابها.

واضاف بان مركبات الاسعاف والدفاع المدني والشرطة هرعوا للمكان وتم اخلاء المصابين ووصفت اصابة عدد منهم بالخطيره وباشرت الشرطة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.




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