محدث: مصرع مواطنين واصابة 15 بحادث سير شرق القدس

لقي مواطنان مصرعهما وأصيب 15 آخرون في حصيلة رسمية لضحايا حادث انقلاب حافلة فلسطينية على طريق واد الجير بالقرب من بلدة السواحرة الشرقية شرقي القدس، اليوم الخميس.





وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن المواطنين ماهر صبحي عارف الجواريش (46 عاما) وامين صالح عيد الجواريش من سكان بيت جالا لقي مصرعه واصيب 13 آخرون بحادث سير وقع على طريق واد الجير شرق السواحرة الشرقية.

وقال ارزيقات بان حافلة صغيرة تقل ركابا من عائلة واحدة كانت متجهة من بيت لحم الى طولكرم انقلبت على طريق واد الجير واصيب جميع ركابها.



