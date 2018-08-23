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الأردن يتقدم بطلب اعتماد سفير جديد لدى إسرائيل

الأردن يتقدم بطلب اعتماد سفير جديد لدى إسرائيل
العاهل الأردني عبدالله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل"، إن وزارة الخارجية الأردنية أرسلت طلبا لإسرائيل للموافقة على تعيين مدير المعهد الدبلوماسي الحالي السفير غسان المجالي سفيرا للأردن لدى تل أبيب.

ووفقا لمصادر إعلامية أردنية، فإن المملكة لم تتلق بعد ردا على طلب الخارجية الأردنية، وفي حال تعيينه سيصبح المجالي سادس سفير يمثل الأردن في إسرائيل.

ولا يزال منصب السفير الأردني في تل أبيب شاغرا منذ منتصف يونيو الماضي، بعد مغادرة السفير السابق وليد عبيدات، عملا بالإرادة الملكية الصادرة بعد تنسيب مجلس الوزراء.

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