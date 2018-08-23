شؤون فلسطينية

الأونروا تحتاج 270 مليون دولار لسد عجزها.. والعواقب وخيمة

الأونروا تحتاج 270 مليون دولار لسد عجزها.. والعواقب وخيمة
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الأمم المتحدة، أن وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تواجه عجزاً في ميزانيتها قدره 270 مليون دولار، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة للوضع الإنساني بالمنطقة.

 وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: "دائماً نحيط أعضاء مجلس الأمن علماً بالمشاكل المالية غير المسبوقة التي واجهتها الأونروا"، بحسب "القدس العربي".

 وأضافت أن :الأمين العام حذر من أنه إن لم نتمكن من تغطية عجز ميزانية الأونروا بمبلغ 270 مليون دولار، سنواجه تداعيات جدية على الوضع الإنساني، ما سيؤثر سلباً على الاستقرار بالمنطقة".

 ودعت المسؤولة المجتمع الدولي إلى بذل قصارى الجهود لسد عجز ميزانية الأونروا.

 ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في يناير الماضي تقليص الدعم المالي للأونروا من 350 إلى 60 مليون دولار، لـ “حث الفلسطينيين على استئناف المفاوضات مع إسرائيل”، حسب إعلان واشنطن.

 وجدير بالذكر أن المساهمة الأمريكية كانت تشكل نحو 50 في المئة من ميزانية الوكالة في العام الماضي.

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