رسوم أميركية مشددة على 16 بليون دولار من المنتجات الصينية.. وبكين سترد





رام الله - دنيا الوطنفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم (الخميس) مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المشددة على منتجات صينية مستوردة بقيمة 16 بليون دولار لاتهام بكين باتباع ممارسات تجارية غير نزيهة، فيما أعلنت الصين أنها تعتزم القيام بـ"رد ضروري".ومع هذه الرزمة الجديدة من الرسوم الجمركية التي قد تليها مجموعة جديدة في ايلول (سبتمبر) تطاول 200 بليون دولار من المنتجات الصينية، ترتفع إلى 50 بليون دولار القيمة الإجمالية للواردات الصينية الخاضعة إلى رسوم بنسبة 25 في المئة، بحسب جريدة الحياة اللندنية.من جهتها أعلنت الصين أنها تعتزم القيام بـ "د ضروري" على الرسوم الأميركية، في تصعيد جديد للخلاف التجاري بين البلدين.وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنها "تعارض بشدة" الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، مشيرة إلى أنها ستقدم شكوى بهذا الصدد إلى آليّة فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية.