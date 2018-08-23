دولي

الحرب الكلامية تشتعل.. وإيران تُهدد بضرب أميركا وإسرائيل

الحرب الكلامية تشتعل.. وإيران تُهدد بضرب أميركا وإسرائيل
صورة تجميعية
رام الله - دنيا الوطن
ردّت إيران، على قول المستشار الأمني للرئيس الأميركي دونالد ترامب، جون بولتون، إن واشنطن ستُمارس أقصى الضغوط على طهران بشكل يتجاوز العقوبات الاقتصادية، وحذّرت موضحةً أنها ستضرب أهدافا أميركية وإسرائيلية إذا تعرَّضت لهجوم من الولايات المتحدة.

وتشهد الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة وإيران، تصاعُدًا في الحدة، منذ إعلان ترامب في أيار انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع بين طهران وست قوى عالمية، واصفًا إياه بأنه معيب.

وبحسب "رويترز" فقد عاود الرئيس الأميركي للتلويح بفرضَ عقوبات على طهران لخنق اقتصادها وإجبارها على إعادة التفاوض أو تغيير سياساتها.

 وقوبل التغير الأميركي، الذي بدَّد انفراجة حذرة بين البلدين بعد عقود من العداء، بتحد من طهران رغم تجدد الاضطرابات بسبب المصاعب الاقتصادية وأثار قلق قوى كبرى أخرى لا تزال الشركات فيها تبحث فكرة الانسحاب من التعامل مع طهران.

ونقلت "رويترز" عن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، قوله، إن معاودة فرض العقوبات الأميركية له تأثير قوي على اقتصاد إيران وعلى الرأي العام هناك، مُضيفًا خلال زيارة لإسرائيل أنه "يجب ألا يكون هناك شك في رغبة الولايات المتحدة في حل المسألة سلميا لكننا مستعدون تماما لأي احتمالات من جانب إيران".

وقال بولتون: "نتوقع أن يدرك الأوروبيون، مثلما تدرك الشركات في كل أنحاء أوروبا، أن الاختيار واضح جدا بين التعامل مع إيران والتعامل مع الولايات المتحدة".

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