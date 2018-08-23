رئيس بلدية القدس: احذروا اسرائيل في طريقها للحكم الديني

اتهم رئيس بلدية القدس رون حولداي، يوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية بتحويل البلاد إلى الحكم الديني بعد وقف وزير المواصلات أعمال بناء جسر في أعقاب اعتراض مشرعين يهود متشددين.وتأتي ملاحظات رون حولداي مع انتقاد سياسيين من المعارضة وغيرهم قرار تعليق الأعمال المخططة لبناء الجسر، واتهام الوزراء بالخضوع للضغوطات، ما سيؤدي إلى أزمات سير حادة، بحسب ادعائهم.وأمر وزير المواصلات يسرائيل كاتس شركة شارع ايالون السريع بالعثور على طرق بديلة لبناء جسر مشاة جديد.وقال حولداي في تصريح لإذاعة الجيش "بدلا من قيادة دولة ديمقراطية بحسب أساليب معقولة، إنهم يحولونها إلى حكم ديني".وأضاف أنه طلب من القسم القانوني في البلدية النظر في إمكانية تقديم التماس للمحكمة العليا حول المسألة، ورفض اقتراح كاتس بإجراء الأعمال خلال الليل.كما نشر حولداي تدوينة على فيسبوك قال فيها إن قرار كاتس "فاضح".هذا وكان من المخطط بناء جسر يديعوت، الذي يتطلب إغلاق أجزاء من شارع أيالون السريع المكتظ في تل أبيب، خلال ست نهايات أسبوع متتالية، ابتداء من غروب الشمس الجمعة ولمدة 24 ساعة كل مرة.وكان من المخطط إجراء الأعمال، التي تتطلب إغلاق أحد اتجاهي الشارع السريع بينما يتم نصب عوارض دعم حديدية ضخمة، خلال السبت لتخفيف التأثيرات على المتنقلين.