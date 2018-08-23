شؤون فلسطينية

استقالة رئيس لجنة التحقيق الاممية حول غزة

استقالة رئيس لجنة التحقيق الاممية حول غزة
رئيس لجنة التحقيق حول العنف في غزة التابعة للمجلس الاستاذ الجامعي الاميركي ديفيد كرين
رام الله - دنيا الوطن
 أعلن مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الاربعاء استقالة رئيس لجنة التحقيق حول العنف في غزة التابعة للمجلس الاستاذ الجامعي الاميركي ديفيد كرين "لاسباب شخصية".

وقبل السفير السلوفيني فوييسلاف سوك الذي يرأس حاليا مجلس حقوق الإنسان الاستقالة، وسيتعين عليه تعيين رئيس جديد للجنة التي تضم أيضا سارة حسين (بنغلادش) وكاري بيتي مورونغي (كينيا)، وفقا لبيان رسمي.

وكان كرين المدعي العام السابق للمحكمة الخاصة بسيراليون عين في 25 تموز للتحقيق في أعمال العنف التي تقع منذ اذار/مارس في قطاع غزة حيث قتل 171 فلسطينيا على الأقل بنيران إسرائيلية.

وكان مجلس حقوق الانسان قرر تشكيل لجنة التحقيق في 18 ايار ضد رأي الولايات المتحدة التي انسحبت الشهر التالي من المجلس الذي وصفته بأنه منحاز ضد إسرائيل.

وسيتعين على لجنة التحقيق تقديم تقريرها النهائي في اذار 2019.

وقد تم إنشاء مجلس حقوق الإنسان عام 2006 لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، لكن تقاريره غالباً ما تتناقض مع أولويات الولايات المتحدة. 

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