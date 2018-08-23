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الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج

الجمعة 2018/08/24: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2018/08/25: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.

الاحد 2018/08/26: يكون الجوغائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .



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