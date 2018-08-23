دولي

إسرائيل تصطاد بالماء العكر وأردوغان قد يلجأ للنووي

إسرائيل تصطاد بالماء العكر وأردوغان قد يلجأ للنووي
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جهات سياسية إسرائيلية تمارس ضغوطا شديدة على الولايات المتحدة الاميركية، بهدف نقل صيانة محركات طائرات "إف 35" من تركيا إلى إسرائيل.

وبحسب موقع "ماكو" الاسرائيلي، تسعى إسرائيل للاستفادة من الأزمة الاميركية-التركية، لكن سلاح الجو الإسرائيلي غير راض عن هذا الوضع، بادعاء أنه قد يكشف أسرارا عسكرية ولذلك تردد بهذا الشأن، خاصة وأن حدة التوتر المتصاعدة بين واشنطن وأنقرة قد تجد لها حلا.

وأضاف أن الأزمة الحالية في العلاقات بين واشنطن وأنقرة تفتح الباب على إمكانية نقل صيانة المحركات من تركيا إلى إسرائيل.

وأوضح أن المستويات السياسية الإسرائيلية المختلفة، وبتشجيع من المبادر للفكرة يائير لبيد، تعمل على إقناع الشركة المنتجة بإجراء عملية النقل.

ورغم أنه لم يصدر أي قرار بعد بهذا الشأن، فإن عدة شركات إسرائيلية بدأت بالدفع بهذه المبادرة، والاستعداد لعملية الصيانة في حال اتخذ القرار بالنقل.

يذكر أن الشركة المنتجة لطائرات "أف 35" توزع إنتاج وصيانة الأجزاء المختلفة للطائرات على دول مختلفة، بينها المصنع المسؤول عن صيانة محرك الطائرة، في تركيا.

من جانب آخر، حذر وزير الخارجية الألماني السابق زيجمار جابرييل، من المخاطر السياسية والأمنية الكبيرة للأزمة التركية على ألمانيا وأوروبا.

وقال جابرييل في تصريحات، نقلتها صحيفة "دي فيلت" الألمانية، الإثنين إنه "يتعين علينا ولمصلحتنا الخاصة بذل قصارى الجهد من أجل إبقاء تركيا داخل حظيرة الغرب"، وإلا سيكون هناك تهديد على المدى الطويل بتسلح نووي لتركيا إذا أصبحت معزولة سياسياً.

وأضاف الوزير الاتحادي السابق المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه يتعين على ألمانيا وأوروبا إعطاء إشارة واضحة بأنهم لن يشاركوا في العملية التي يقوم بها الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وأضاف السياسي الألماني البارز قائلا: "أتخوف من أن تلجأ قوى قومية في تركيا عاجلا أو آجلا، مثلما حدث في إيران وكوريا الشمالية- للقنبلة النووية لتحصين نفسها".

وتشهد العلاقات الأميركية التركية توترا في الفترة الأخيرة، حيث فرضت أميركا عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، ردا على استمرار أنقرة باحتجاز القس الاميركي أندرو برونسون، الذي تتهمه أنقرة بالارتباط بجماعة الداعية التركي المعارض فتح الله غولن.

وانخفض سعر صرف الليرة التركية إلى مستوى قياسي أمام العملات الأجنبية، إذ انخفض أمام الدولار أكثر من 40 في المئة منذ بداية العام، شهدته العلاقات الأميركية التركية.

كما ازداد الوضع حدة بعد إعلان الرئيس الاميركي، دونالد ترامب، في 10 آب، رفع الرسوم المفروضة على الألمنيوم وحديد الصلب التركي إلى 20 في المئة و50 في المئة.

واستبعد ترامب تقديم أي تنازلات لتركيا لإطلاق سراح القس المحتجز وقال إنه غير قلق من أن يكون للرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضها أثر يضر بالاقتصاد الأوروبي.

وقال ترامب، متحدثا إلى رويترز في مكتبه، إنه ظن أنه أبرم اتفاقا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما ساعد في إقناع إسرائيل بإطلاق سراح مواطنة تركية محتجزة. وأضاف أنه كان يعتقد أن أردوغان سيرد على ذلك بإطلاق سراح القس أندرو برانسون.

وقال: "أعتقد أن ما تفعله تركيا مؤسف للغاية. أعتقد أنهم يرتكبون خطأ فادحا. لن تكون هناك تنازلات".

أخبار ذات صلة

شاهد: بالون حارق من غزة كاد يدمر بطارية صواريخ للقبة الحديدية

شاهد: بالون حارق من غزة كاد يدمر بطارية صواريخ للقبة الحديدية

صحيفة إسرائيلية: ترامب سيُعلن (صفقة القرن) من على منصة الأمم المتحدة

صحيفة إسرائيلية: ترامب سيُعلن (صفقة القرن) من على منصة الأمم المتحدة

وزير إسرائيلي يرد على ترامب: القدس عاصمتنا معك وبدونك

وزير إسرائيلي يرد على ترامب: القدس عاصمتنا معك وبدونك

انحناء وزيرة خارجية النمسا أمام بوتين يثير زوبعة من الغضب والانتقادات

انحناء وزيرة خارجية النمسا أمام بوتين يثير زوبعة من الغضب والانتقادات

بدء توريد منظومات دفاع &#34;إس400-&#34; الروسية إلى تركيا في العام المقبل

بدء توريد منظومات دفاع "إس400-" الروسية إلى تركيا في العام المقبل

بولتون: روسيا لا تستطيع إخراج إيران من سورية

بولتون: روسيا لا تستطيع إخراج إيران من سورية

زلزال قوي يضرب شمال شرق فنزويلا

زلزال قوي يضرب شمال شرق فنزويلا

قانون إسرائيلي جديد يسمح لمليون مستوطن بحمل السلاح

قانون إسرائيلي جديد يسمح لمليون مستوطن بحمل السلاح

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الفنان عمار حسن يشارك مع &#34;الأونروا&#34; في حملة &#34;الكرامة لا تقدر بثمن&#34;

الفنان عمار حسن يشارك مع "الأونروا" في حملة "الكرامة لا تقدر بثمن"

الخضري: الوضع الانساني الصعب في غزة يحتاج حلول واقعية عاجله

الخضري: الوضع الانساني الصعب في غزة يحتاج حلول واقعية عاجله

وزارة الخارجية تحذر من مخاطر قرار &#34;تسليح المستوطنين&#34;على حياة الفلسطينيين

وزارة الخارجية تحذر من مخاطر قرار "تسليح المستوطنين"على حياة الفلسطينيين

المبادرة الوطنية: تصريحات ترامب حول القدس أكدت هدف صفقة القرن بتصفية القضية

المبادرة الوطنية: تصريحات ترامب حول القدس أكدت هدف صفقة القرن بتصفية القضية

الجبهة الشعبية تتضامن مع إضراب عام في السجون الأمريكية

الجبهة الشعبية تتضامن مع إضراب عام في السجون الأمريكية

البردويل: ملامح كسر الحصار الإسرائيلي عن غزة لا تبدو قريبة حد التفاؤل

البردويل: ملامح كسر الحصار الإسرائيلي عن غزة لا تبدو قريبة حد التفاؤل

شاهد: عدسة &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد أجواء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

شاهد: عدسة "دنيا الوطن" ترصد أجواء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

الأمم المتحدة: نحذر من اندلاع حرب جديدة بغزة وجهود غير مسبوقة لمنعها

الأمم المتحدة: نحذر من اندلاع حرب جديدة بغزة وجهود غير مسبوقة لمنعها

منوعات

تفاصيل جديدة حول صحة ميريام فارس.. وابنها مع والده

تفاصيل جديدة حول صحة ميريام فارس.. وابنها مع والده

بأكثر من 3 مليون..&#34;الديزل&#34; لمحمد رمضان يحتل المركز الاول ويتصدر ايرادات العيد

بأكثر من 3 مليون.."الديزل" لمحمد رمضان يحتل المركز الاول ويتصدر ايرادات العيد

فيديو: اشتعال الحرب بين ميريام كلينك وأمير يزبك.. والسبب؟

فيديو: اشتعال الحرب بين ميريام كلينك وأمير يزبك.. والسبب؟

بعد البلبلة.. نانسي عجرم توضح موقفها من المثليين جنسياً

بعد البلبلة.. نانسي عجرم توضح موقفها من المثليين جنسياً

عاصي الحلّاني يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. وهكذا ردّت عليه

عاصي الحلّاني يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. وهكذا ردّت عليه

هل حليمة بولند حامل من طليقها؟

هل حليمة بولند حامل من طليقها؟

من جديد.. ابنة عمرو دياب تتعرض لهجوم بسبب صورها &#34;الجريئة&#34;

من جديد.. ابنة عمرو دياب تتعرض لهجوم بسبب صورها "الجريئة"

فيديو: مشاعل الشحي تبكي بحرقة بسبب زوجها.. لن تصدق السبب

فيديو: مشاعل الشحي تبكي بحرقة بسبب زوجها.. لن تصدق السبب

شاهد كيم كارداشيان بفستان مثير وزوجها بشبشب صغير في قدميه

شاهد كيم كارداشيان بفستان مثير وزوجها بشبشب صغير في قدميه

شاهد كيف عاقبت روان بن حسين شابًا شتمها بشرفها

شاهد كيف عاقبت روان بن حسين شابًا شتمها بشرفها

عربي

بعد تركيا.. مباحثات مصرية روسية لشراء مصر لمنظومة صواريخ &#34; اس _400&#34;

بعد تركيا.. مباحثات مصرية روسية لشراء مصر لمنظومة صواريخ " اس _400"

الكشف عن تفاصيل لقاء إسرائيلي قطري سري في قبرص حول غزة

الكشف عن تفاصيل لقاء إسرائيلي قطري سري في قبرص حول غزة

مقتل طيار أردني وزميل أمريكي له في تكساس

مقتل طيار أردني وزميل أمريكي له في تكساس

ابن سلمان قدم عرضاً بشأن حزب الله وإيران.. والأسد رفض

ابن سلمان قدم عرضاً بشأن حزب الله وإيران.. والأسد رفض