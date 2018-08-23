شؤون فلسطينية

الفنان عمار حسن يشارك مع "الأونروا" في حملة "الكرامة لا تقدر بثمن"

الفنان عمار حسن يشارك مع "الأونروا" في حملة "الكرامة لا تقدر بثمن"
الفنان الفلسطيني عمار حسن
رام الله - دنيا الوطن
يستعد النجم الفلسطيني عمار حسن للمشاركة بدعم حملة "الكرامة لا تقدر بثمن" التي أطلقتها وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد تقليص الولايات المتحدة الأميركية الموازنة المخصصة للأونروا ما أدى إلى عجز مالي يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث أن هناك تخوّف من عدم تمكن الأونروا من الاستمرار في فتح أبواب المدارس نتيجة العجز المالي.

ولهذه الغاية عقد الفنان عمار حسن اجتماع مع مدير منطقة لبنان الوسطى في الأونروا ومسؤول حملة الكرامة لا تقدر بثمن الأستاذ محمد خالد، ومسؤولة الإعلام هدى السمرا، وأعضاء الحملة بلال الشولي، سماح إسماعيل، مهى العلي، والصحافي خليل العلي وذلك في مكتب لبنان الرئيسي للأونروا.

وجرى خلال الاجتماع التداول في سبل دعم قطاع التعليم في الأونروا ولاستمرار المدارس في فتح أبوابها أمام الطلاب الفلسطينيين، حيث تم الاتفاق على فعاليات كبيرة سيعلن عنها لاحقاً بهدف تقديم أكبر دعم ممكن للمدارس. 

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