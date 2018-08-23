فلسطينيو الداخل يفقدون 52 شخصا ماتوا غرقا خلال 5 أشهر

رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد حالات الغرق المميتة منذ بدء موسم السباحة في العام الجاري 2018 في البلاد بـ13 ضحية مقارنة مع موسم السباحة في العام الماضي 2017، لدى فلسطينو الداخل.ويُستدل من معطيات وإحصائيات رسمية أنه منذ بدء موسم السباحة في منتصف شهر آذار/ مارس الماضي تلقى 201 شخصا العلاج من قبل الطواقم الطبية بعد انتشالهم من المياه في شواطئ وبرك السباحة، وأن 52 شخصا لقوا مصارعهم غرقا، بينهم 13 طفلا لغاية جيل 10 أعوام، فيما بلغ عدد ضحايا حوادث الغرق في موسم السباحة في العام الماضي 39 ضحية، وفق ما ورد عبر "عرب 48".وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا مقلقا في عدد حوادث الغرق في الشواطئ والبرك المختلفة، حيث انتشل غواصون جثة الشاب سعيد محمود المحاريق (22 عاما) من سكان مدينة رهط بالنقب، من مياه البحر قبالة شاطئ "دليلة" في عسقلان (أشكلون) بعد غرقه بتاريخ 12.08.2018، وعُثر على جثة الشاب فارس كامل نصّار (22 عاما) من مدينة عرابة بمنطقة الجليل، بتاريخ 30.07.2018، بعد يومين من غرقه في بحيرة طبرية، كما لقيت الطفلة أسمهان محمود أبو حماد (9 أعوام) من قرية الدريجات بالنقب مصرعها، إثر غرقها ببركة داخل أحد الفنادق في منطقة البحر الميت بتاريخ 18.07.2018.وتبين من المعطيات أنه أصيب في حوادث الغرق منذ مطلع العام 152 شخصا، 7 منهم وصفت إصاباتهم بأنها حرجة وأجريت لهم عمليات إنعاش، 5 حالات خطيرة، 17 حالة متوسطة، و123 حالة وصفت بأنها طفيفة.واعتبرت شواطئ حيفا الأخطر حيث شهدت 25 حالة غرق تلتها شواطئ يافا 24 حالة غرق، و19 حالة غرق في برك خصوصية و30 حالة في برك عمومية.وبينت المعطيات أنه غرق 109 في البحر الأبيض المتوسط، و5 غرقى في بحيرة طبرية، و8 في البحر الميت.ورغم تكرار التحذيرات والتعليمات الموجهة لجمهور المستجمين على شواطئ ومنتجعات البلاد لا يزال موسم السباحة، خاصة خلال العطلة الصيفية، يحصد المزيد من ضحايا الغرق، وعدد كبير من بينهم أطفال وشباب عرب.