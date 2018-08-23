شاهد الوليد بن طلال يقبّل يد العاهل السعودي الملك سلمان





وقد قام الملياردير السعودى الامير الوليد أبن طلال اليوم بنشر صور الحفل يظهر فيها وهو يقبل يد الملك سلمان ويتبادل فى بعض الصور اطراف الحديث مع ولى العهد محمد بن سلمان.





وكتب الأمير الوليد بن طلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في ثاني أيام #عيد_الأضحى_المبارك تشرفت بتناول الغداء على شرف والدي ووالد الأمة خادم الحرمين الشريفين @KingSalman وأخي ولي العهد".

تهنئته الامير للملك سلمان





وتظهر الصور تقبيل يد الملك سلمان بن عبد العزيز من قبل أبن اخيه الامير الوليد أبن طلال وذلك بعد حفل تناول الغداء المقام على شرف دعوة الملك سلمان وولى العهد الامير محمد بن سلمان وذلك كتاكيد على قوة العلاقة الرابط بين افراد الاسرة الحاكمة بالمملكة العربية السعودية.

















رام الله - دنيا الوطنعلى هامش الحفل السنوى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية المقام بالديوان الملكى بقصر منى والذى يضم عدد من الامراء وكبار المسئولين بالمملكة العربية السعودية والشخصيات الاسلامية البارزة، التقى الاميرالوليد بن طلال بالملك سلمان وولى العهد .