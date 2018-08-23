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بعد تركيا.. مباحثات مصرية روسية لشراء مصر لمنظومة صواريخ " اس _400"

بعد تركيا.. مباحثات مصرية روسية لشراء مصر لمنظومة صواريخ " اس _400"
أنظمة إس-400 الأكثر تقدما
رام الله - دنيا الوطن
كشف المتحدث الرسمى لمجلس المعارضة المصرية ومنظمة العدل والتنمية للشرق الاوسط وشمال افريقيا  عن وجود مباحثات بين وزير الدفاع المصرى الفريق أول محمد زكي ووزارة الدفاع الروسية خلال زيارته الاخيرة لموسكو  لتوقيع مصر على صفقة لشراء منظومة الدفاع الجوى المتطورة " اس 400".

ورحج زيدان القنائى احتمال شراء مصر لأنظمة الدفاع الجوى الروسية "إس - 400"، بعد شراء تركيا لتلك المنظومة الدفاعية المتطورة مؤخرا من  روسيا  لتكون مصر اول دولة بالشرق الاوسط تمتلك تلك المنظومة.

وفى السابق أعلن مجلس الاتحاد الروسي أن مصر قد تكون من الدول المرشحة لشراء منظومة "إس- 400" الروسية وكشف عن وجود مفاوضات جادة مع مصر  مما سيضع مصر مقدمة دول العالم التى تمتلك دفاعات جوية قوية.

وكشف عن وجود محادثات مصرية روسية لبيع أحدث أنظمة دفاع جوي لمصر بحسب شركة روس تيك للتسليح.

جدير بالذكر ان يران عبرت أيضاً عن رغبتها في شراء أنظمة إس-400 الأكثر تقدما.

ولفت القنائى الى اهمية امتلاك مصر لمنظمة الدفاع الصاروخى الروسية المتطورة بعد بيعها مؤخرا لروسيا  كى يكون هناك توازن عسكرى  اقليمى بالشرق الاوسط خاصة فى ظل مساعى ايرانية لشراء تلك  المنظومة.

واضاف ان واشنطن تخشى من امتلاك مصر لمنظومة صواريخ الاس 400 مما يؤثر على التفوق التسليحى لاسرائيل التى تريدها واشنطن القوة العسكرية الاولى بالمنطقة وخاصة انها اعترضت على تزويد انقرة بتلك المنظومة.

واكد ان العقوبات الامريكية مؤخرا على روسيا  سببها الرئيسى بيع  تلك المنظومة الصاروخية لتركيا لكن الرد الروسى على واشنطن سيكون قاسيا ببيع تلك المنظومة لمصر  بعد زيارة وزير الدفاع المصرى الاخيرة لموسكو.

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بعد تركيا.. مباحثات مصرية روسية لشراء مصر لمنظومة صواريخ &#34; اس _400&#34;

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