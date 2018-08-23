دولي

شاهد: بالون حارق من غزة كاد يدمر بطارية صواريخ للقبة الحديدية

شاهد: بالون حارق من غزة كاد يدمر بطارية صواريخ للقبة الحديدية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت مشاهد مصورة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن إشتعال النيران قرب إحدى منصات الصواريخ التابعة لمنظومة القبة الحديدية في غلاف غزة.

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي، أن المشاهد التي حصل عليها تبين إشتعال النيران قرب أحدى بطاريات الصواريخ إثر سقوط بالون حارق أطلق من غزة، مؤكدا أن الجيش أخفى هذه المشاهد.

وقال الموقع، إن النيران كادت أن تحدث كارثة لو إقتربت أكثر من منصة الصواريخ، فيما لم يوضح تاريخ إلتقاط هذه المشاهد أو أي تفاصيل إضافية عن الفيديو.

يذكر أن، استخدام الشبان الفلسطينيون البالونات الحارقة، جاء كوسيلة رد على هجمات الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين على حدود غزة.

 

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