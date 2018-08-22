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الظواهري مهاجمًا حماس: قيادتها تتعامل بسياستين متناقضتين

الظواهري مهاجمًا حماس: قيادتها تتعامل بسياستين متناقضتين
زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري
رام الله - دنيا الوطن
شنّ زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، هجومًا على حركة حماس بسبب ما سماه "موافقتها التصالح والتحاور مع منظمة التحرير".

وخلال رسالة صوتية، انتقد الظواهري إعلان  حماس وثيقة المبادئ والسياسات العامة والتي أكدت قبولها إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67، وترفض الاعتراف باتفاقية أوسلو معتبرةً إياها مخالفة للقانون الدولي.

 واعتبر في كلمة صوتية بعنوان: "فلسطين لا تُسلَم للخونة"، أن "قيادة حماس تتعامل بسياستين متناقضتين"، مضيفًا: هل تقبل قيادة حماس بأن يصرح أحد بأن فلسطين مسألة إسرائيلية داخلية؟، للأسف الشديد يتناقض مع مواقفها وتصرفاتها، بحسب ما نقلت قناة (أخبار الآن).

إلى ذلك، هاجم الظواهري، حركة فتح، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بسبب ما سماه "احترام القانون الدولي" والتمسك به.

 

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