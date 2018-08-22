شؤون فلسطينية

عريقات: المبشرون بمطار إيلات وميناء قبرص ينخرطون بـ (صفعة العصر)

عريقات: المبشرون بمطار إيلات وميناء قبرص ينخرطون بـ (صفعة العصر)
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير - صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إنه يتوجب على الذين يبشرون بميناء فى قبرص، ومطار فى إيلات، وتخفيف حصار، أن يدركوا أنهم إنما ينخرطون مع نتنياهو وترامب بما يطرحانه من ثمن بخس للقدس وللدولة الفلسطينية المستقلة". 

وشدد عريقات، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن "هذا ما يسمى صفعة العصر، وهذا إلى سقوط وزوال تماماً كالذين يروّجون له وينخرطوا به، مهما بلغ ارتفاع منسوب أكاذيبهم واستخدامهم لشعارات المقاومة والدين لتمرير صفقة القرن وتدمير  المشروع الوطني الفلسطيني"، وفق قوله.

ودعا عريقات، جميع فصائل العمل السياسي الفلسطيني، إلى تغليب المصالح العليا لشعبنا، وتحقيق المصالحة بما يشمل التهدئة استنادًا إلى الرعاية والمبادرة المصرية.

وأشار عريقات، إلى أن ذلك تم عام 2014، عبر المفاوضات غير المباشرة بين منظمة التحرير الفلسطينية، وبمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مطالبًا بنبذ التعصب، وحماية المشروع الفلسطيني؛ وفاء للشهداء والجرحى والأسرى.

ورد عريقات، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، حول إسقاط القدس من طاولة المفاوضات، وأنه على إسرائيل أن تدفع ثمن ذلك، قائلاً: "لا ثمن للقدس، ولا معنى أن تكون دولة فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية بالحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة وبلدتها  القديمة وأسوارها عاصمة لها". 

وأضاف: "على ترامب وبولتون ونتنياهو، أن يفهموا، أنه لا سلام دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين على حدود ١٩٦٧".

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