شؤون فلسطينية

حماس ترد على تقرير لتلفزيون فلسطين حول اعتداء عناصرها على فتى بخانيونس

حماس ترد على تقرير لتلفزيون فلسطين حول اعتداء عناصرها على فتى بخانيونس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة (حماس) في محافظة خانيونس، الأربعاء، بياناً صحفياً حول تقرير لتلفزيون فلسطين يتعلق باتهمات لعناصر من الحركة باختطاف فتى والاعتداء عليه في المدينة.

وقالت الحركة، في بيانها، إنها تابعت نشر التقرير الذي يظهر الفتى وعليه آثار الضرب، وكذلك تهجم واتهامات صريحة من قبل والديه للحركة بهذا الإعتداء، معبرةً عن إدانتها لأي اعتداء على أي مواطن مهما كان الجرم أو الخطأ التي اقترفه خارج القانون والنظام.

وأضاف البيان: "تؤكد الحركة بصورة مطلقة أن لا صلة ولا علاقة نهائياً بهذا الاعتداء، وتؤكد أن كل الاتهامات المذكورة  محض كذب افتراء تهدف إلى تشويه سمعة الحركة".

وتابع البيان: "الحركة لن تصمت عن هذا التشويه المتعمد والمقصود  وستستخدم حقها بمقاضاة وملاحقة كل من أشاع الكذب، عبر الأطر القانونية والنظامية"، مطالباً النائب العام بفتح تحقيق في القضية ومتابعتها حسب الأصول القانونية.

واستطرد البيان: "على كافة الإعلاميين ووسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية والمهنية في عملها الإعلامي وألا تنجر وراء من يحاولون تشويه سمعة شعبنا وحركاته المقاومة"، وفق تعبيره.

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