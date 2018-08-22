البردويل: ملامح كسر الحصار الإسرائيلي عن غزة لا تبدو قريبة حد التفاؤل

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، صلاح البردويل، إن ملامح كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لا تبدو قريبة إلى حد التفاؤل.





وأضاف البردويل، عبر تويتر: "كثير من الناس في غزة الصابرة ينتظرون، ماذا ستسفر عنه أيام ما بعد العيد بعد هذه المحادثات الطويلة في القاهرة؟".



وتابع: "لا تبدو ملامح كسر الحصار قريبة إلى حد التفاؤل؛ لكن ليس معنى ذلك، أن سيف الزمن المحترق عنوة، هو مسلط على رقابنا فقط، بل الزمن دوار دوران السيف في كل اتجاه، في المحصلة الحصار مهزوم بهزيمة من فرضوه".واستكمل: "سنسمع الكثير من التسريبات والفبركات والإشاعات والأكاذيب والتهديدات والمضايقات والضغوط؛ لتدفيع شعبنا أكبر ثمن مقابل سلعة لا تسمن و لا تغني من جوع".واستطرد: "الحقيقة أن لدينا قوة الإرادة، وقوة المخزون الذي يمكننا من فرض معادلة الحرية بمعناها الأصلي، وستكشف الأيام الزبد، ويبقى في النهر الماء الصافي، والأيام بيننا".