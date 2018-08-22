دولي

صحيفة إسرائيلية: ترامب سيُعلن (صفقة القرن) من على منصة الأمم المتحدة

صحيفة إسرائيلية: ترامب سيُعلن (صفقة القرن) من على منصة الأمم المتحدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (إسرائيل اليوم) الإسرائيلية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيدلي ببيان حول البرنامج الجديد لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر أيلول/سبتمبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن الولايات المتحدة حذرت الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن الإدارة الأمريكية ستنشر بيانات البرنامج الجديد، في حال لم يعد إلى طاولة المفاوضات، ولذلك لممارسة الضعط الشعبي على القيادة الفلسطينية في رام الله.

ونقلت الصحيفة، أن صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات والمندوبة الأمريكية الدائمة إلى الأمم المتحدة نيكي هيلي وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان يسعون لتهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ الخطة، التي بدأوا بالعمل عليها في عام 2017.

وسيتم الإعلان عن الخطة خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي تقام في الفترة ما بين 19 أيلول/سبتمبر إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر.

ولم تقدم الصحيفة أية تفاصيل عن خطاب ترامب، لكن تمت الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي سيتطرق لتفاصيلبرنامج التسوية وسيؤكد الجهود المبذولة لتحقيق السلام من قبل الإدارة الأمريكية. وترى واشنطن أن أحدا لن يتمكن من حل النزاع، في حال لم يصل البرنامج إلى هدفه.

وشددت الصحيفة، إلى أن تنفيذ الخطة الأمريكية الجديدة يعتمد على الإسرائيليين والفلسطينيين ومدى استعدادهم لقبول "صفقة القرن".

ومن المتوقع أن تتضمن خطة التسوية جميع القضايا الرئيسية المثيرة للجدل، بما في ذلك الأزمة في قطاع غزة.

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