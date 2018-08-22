الأمم المتحدة: نحذر من اندلاع حرب جديدة بغزة وجهود غير مسبوقة لمنعها

رام الله - دنيا الوطنحذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من وجود تهديدات باندلاع حرب جديدة في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ العام 2007.التحذير الأممي جاء على لسان روز ماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، التي كانت تتحدث لأعضاء مجلس الأمن بجلسته الشهرية بشأن الحالة في الشرق الأوسط.وقالت ديكارلو، في إفادتها لأعضاء المجلس، "هناك تهديدات باندلاع حرب جديدة في غزة والوضع الإنساني يتفاقم بشكل متزايد نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع".وشددت على أنه لا ينبغي ربط المساعدة الإنسانية لغزة بأية أمور سياسية أو أمنية.وأشارت ديكارلو إلى أن الأمم المتحدة بحاجة 4.5 مليون دولار لضمان تقديم الحد الأدنى للخدمات الأساسية في القطاع حتى نهاية العام الجاري.وشددت على أهمية سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل للأزمة الحالية في غزة، مؤكدةً على ضرورة وضع الجهود في سياقها الأوسع لحل القضية الفلسطينية بإنها الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق مبدأ حل الدولتين.