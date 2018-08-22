أبوهلال: إسرائيل وافقت على شروطنا للتهدئة وتسهيلات جوهرية لغزة خلال شهر

رام الله - دنيا الوطن

قال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية، خالد أبو هلال، والذي شارك في حوارات القاهرة بشأن التهدئة في قطاع غزة الأسبوع الماضي، إن القاهرة أبلغت الفصائل الفلسطينية، بموافقة إسرائيل على التهدئة في غزة ورفع الحصار، بدون أي ثمن سياسي.



وقال: "من يريد المصالحة يجب أن يؤمن بالمقاومة وسلاح المقاومة، بالنص هكذا قلنا للمخابرات المصرية خلال اللقاء بالقاهرة".





وتابع أبو هلال: "جهاز المخابرات المصري أكد لنا أن الراتب مكفول لكل الموظفين دون تمييز، وأن معبر رفح لن يغلق، كما أننا لم نتحدث توقيف مسيرات العودة في حواراتنا بالقاهرة".



وحول مطالب المقاومة خلال الحوارات قال أبو هلال، إن المقاومة قدمت ستة مطالب هي: كسر الحصار بشكل كامل، توسيع مساحة الصيد 20 ميل، إنهاء مشكلة الكهرباء، ضمان رواتب الموظفين، إعادة بناء البنية التحتية، ممر بحري لقبرص.

ونوه أبو هلال، إلى أن مصر ستشرف على تنفيذ مشاريع إقتصادية بمئات الملايين في قطاع غزة، مؤكداً أن للمقاومة الحق في الرد على أي عدوان إسرائيلي. ونوه أبو هلال، إلى أن مصر ستشرف على تنفيذ مشاريع إقتصادية بمئات الملايين في قطاع غزة، مؤكداً أن للمقاومة الحق في الرد على أي عدوان إسرائيلي.

وقال أبو هلال، لقناة (الأقصى) التابعة لحركة حماس، الأربعاء: "المخابرات المصرية أبلغتنا بموافقة الاحتلال على التهدئة ورفع الحصار بدون ثمن سياسي، وأُبلغنا بقرار سياسي مصري، أننا متجهون لتحسين الأوضاع بغزة وكسر الحصار".وأضاف: "خلال شهر من الآن وُعِدنا من المخابرات المصرية بفتح معبر رفح بشكل واسع، وستكون هناك تسهيلات وتحسينات جوهرية على صعيد دخول وخروج الأفراد وعلى دخول البضائع"، موضحاً أن "هناك قرار سياسي بعدم إغلاق المعبر".وبشأن المصالحة، اعتبر أبو هلال، أن "شروط قيادة السلطة نفسها هي شروط الإسرائيليين"، متسائلًا : "كيف يمكن أن تتم المصالحة مع من يقُل التهدئة خيانة؟"، وفق تعبيره.