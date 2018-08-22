وزير إسرائيلي يرد على ترامب: القدس عاصمتنا معك وبدونك

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الإسكان الإسرائيلي، عضو المجلس الوزاري المصغر، يوآف غالانت: إن القدس هي عاصمة إسرائيل مع أو بدون اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.جاء ذلك خلال رد الوزير غالانت، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قال فيها إن إسرائيل "ستدفع ثمنًا أكبر بكثير، لأنها أخذت هديّة قيّمة جدًا" في إشارة إلى الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل.وأضاف غالانت: "لا نقول لترامب إن واشنطن هي عاصمته، إنه يرفع الأسعار ويخفّضها".ونقلت إذاعة الجيش عن غالانت قوله: "سنرى التنازلات التي يدور الحديث عنها، لا يوجد شيء للقيام به في المفاوضات النظرية على موجات الأثير".