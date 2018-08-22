شؤون فلسطينية

فتح لترامب: لا حل ولا سلام دون القدس عاصمةً لدولة فلسطين

فتح لترامب: لا حل ولا سلام دون القدس عاصمةً لدولة فلسطين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة (فتح)، رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن القدس أُزيحت عن طاولة المفاوضات، أنه لا حل ولا سلام دون أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين ولو بقي الصراع مفتوحا الدهر كله.

وقال المتحدث باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري، أسامة القواسمي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ترامب أخطأ خطأً فادحاً عندما ظن أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس يمكن لهم أن يقبلوا بالفتات أو أنصاف الحلول، أو دولة أو حلأ دون القدس،

وأضاف القواسمي: "على ترامب أن يدرك أنه لو مورست علينا كل ٌَ الضغوطات والتهديدات وقدمت لنا كل المغريات لن نقبل بأي حل دون القدس عاصمة لدولتنا".

وأوضح القواسمي، أن الحل الوحيد يكمن بتنفيذ القرارات والشرعية الدوليين، وأن أي جهد بغير هذا الإتجاه، أو أية محاولة إلتفافية تتجاوز فيها القيادة الفلسطينية لا قيمة لها ولن يكتب لها النجاح، وعلى الجميع أن يعلم أن للشعب الفلسطيني عنوان واحد ووحيد هو منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، وأن الطريق ألأقصر لتحقيق السلام يكمن بإقرار حقوق شعبنا الفلسطيني الثابته وغير قابلة للتصرف.

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