سبعة بنود لتثبيت التهدئة بغزة.. البريم: هذه مسودة مطالب الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

أكد المتحدث باسم لجان المقاومة محمد البريم (أبو مجاهد)، أن هناك الكثير من التطورات حدثت خلال الفترة الأخيرة على مستوى ما يتعلق بكسر الحصار المفروض على غزة، مبينًا أن "هذا الأمر متعلق بمطالب قدمها أبناء شعبنا الفلسطيني في عام 2014، بإجماع من الفصائل".



وأوضح البريم، في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، أن هذه المطالب تتعلق بسبعة بنود منها رفع الحصار بشكل كامل وانشاء ممر مائي وعودة الممر الآمن من غزة للضفة والعكس"، قائلاً: "تم التوافق عليها في القاهرة، وقدمت كمسودة اتفاق لمصر، وننتظر الرد الاسرائيلي الذي لم يأت بعد".





وأضاف: "أُبلغنا من الوسيط المصري بأن هناك تجاوب كبير يتعلق بعدة مطالب، على رأسها وجود قبول دولي وأوروبي، برفع الحصار عن غزة، دون أن يمس ذلك بثوابت شعبنا أو سلاح المقاومة".



وتابع: "ماقدم لأبناء شعبنا دون أي أثمان سياسية، أمر مقبول للفصائل، وكل أبناء شعبنا موافقون على ذلك"، مستدركًا: "باستثناء أننا قدمنا ملاحظات قوية باتجاه المصالحة الفلسطينية؛ لنضغط جميعا أن تكون أولا ثم نمضي في التهدئة".



واستكمل: "نسعى بكل جهد متاح، أن يتضمن ما قبل الإعلان عن اي تهدئة، أن يكون هناك مصالحة فلسطينية؛ حتى نتمكن من رفع الحصار بشكل كامل"، مشددًا على أن الملفين مرتبطان ببعضهما البعض، ولا يمكن تجزأة ملف عن آخر.







وأشار أبو مجاهد، إلى أن وفد حركة "فتح" سيستمع بعد إجازة عيد الأضحى؛ لموقف القاهرة والفصائل الفلسطينية بشأن المصالحة والتهدئة في غزة، كاشفًا عن إبلاغهم من الوسيط المصري بوجود تجاوب كبير حول عدد من المطالب.

وذكر أن "موقف حماس من المصالحة، إيجابي"، مستطردًا: "ننتظر ذلك من فتح؛ كي يتوج الجهد بإنهاء لانقسام وتتويج المصالحة، وحتى نكون شركاء في ملف التهدئة التي تنهي معاناة شعبنا وترفع الحصار".





وأكد أن الفصائل الفلسطينية تعتبر أن الاتفاق وما يشتمل من نقاط "يبقى حبر على ورق"، مشيرًا إلى أنه جرى إبلاغ الوسيط المصري "بأننا لن نلتزم بشيء، ما لم نرى على أرض الواقع تنفيذا واضحا وصريحا للمطلوب من الاحتلال".





رام الله - دنيا الوطنوقال البريم، إنه لو أرادت فصائل المقاومة في القاهرة، أن تعطي ردًا نهائيًا باتجاه موضوع التهدئة دون حركة "فتح"؛ لأعلن عن الاتفاق قبل عيد الأضحى.وأكد أن وفد "فتح" سيستمع بعد العيد مباشرة للموقف المصري والفصائل"، مضيفًا: "نريد أن نكون جنبًا إلى جنب دون أي لغة توتيرية".وتابع: "نضغط بكل جهد متاح، وجاهزون لتذليل العقبات أمام المصالحة"، موضحًا أن الفصائل تريد "مصالحة متينة ترتكز على الشراكة، وأن حماس تبحث الآن موضوع المصالحة بالاتفاق مع الفصائل؛ تنفيذا للاتفاق الموقع برعاية مصرية، على أن تتم المصالحة أولا ثم اتفاق التهدئة".وحول المطلوب من المقاومة مقابل ذلك، قال البريم : "المطلوب تثبيت اتفاق 2014، الذي يتضمن وقف عمليات المقاومة من غزة، ونعلم أن هذا عدو غادر، ولا يمكن أن يثبت بأي اتفاق، ولذلك نعطي مساحة للجهود الدولية لرفع الحصار والحالة في غزة، ولكن ضماننا لسلاحنا، الذي سيبقى في طور القرار السياسي الذي ستقوم به المقاومة حال لم يلتزم الاحتلال بأي بند من الاتفاق".وتابع البريم: "الالتزام من طرفنا بوقف إطلاق النار ليس إلا تجديد اتفاق 2014"، مؤكدًا مضي شعبنا في مسيرات العودة السلمية.واستطرد: "لا يمكن أن نضمي باتفاق سياسي مع الاحتلال، انما تثبيت التهدئة القائمة، وهو غير مشروط بمدة زمنية محددة وليس له ابعاد سياسية".